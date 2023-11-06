Анчелотти - о последнем матче «Реала»: «Тревожный звонок для нас»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о потере очков в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Меня огорчает результат, а не игра команды. Иногда получается так, что вы не выигрываете матчи, в которых должны были одержать победу. Это был именно такой матч. Если же оценивать только результат, то это тревожный звонок для нас», - передает слова итальянского тренера клубная пресс-служба.

По итогам 12 туров Ла Лиги «королевский» клуб набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сливочные» уступают лидирующей «Жироне» два балла.