​«Реал» не забил в домашнем матче Ла Лиги во всего лишь второй раз в 2023 году

Неудачно провел мадридский «Реал» двенадцатый тур испанского чемпионата Ла Лиги, команда итальянского специалиста Карло Анчелотти не смогла переиграть в домашнем матче «Райо Вальекано», и даже не забила ему ни одного гола.

Как оказалось, столь неудачно «Реал» сыграл у себя дома в матче чемпионата Испании лишь во второй раз в 2023 году. Впервые «Реал» не забил дома в текущем году 29 января, тогда «Реал» не смог забить в ворота «Реал Сосьедада».

В следующем туре испанского чемпионата мадридский «Реал» вновь сыграет дома, это случится одиннадцатого ноября против «Валенсии».