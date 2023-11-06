​«Реал» провёл 1500-й домашний матч в Ла Лиге

Мадридский «Реал» не сумел сломить сопротивление «Райо Вальекано», команда Карло Анчелотти сыграла по нулям с «великанами», не сумев приличествующим образом отметить хороший юбилей.

Этот матч был 1500-м домашним для «Реала» в рамках чемпионата Испании, команда выиграла 1146 из них, но в этот раз победить не сумела. Мадридцы остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата, позади «Жироны», но впереди другой каталонской команды, «Барселоны».

В следующем, тринадцатом туре испанского чемпионата команда Карло Анчелотти снова сыграет дома, это будет одиннадцатого ноября с «Валенсией».