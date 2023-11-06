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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» провёл 1500-й домашний матч в Ла Лиге

06 Ноября 2023 • 01:19 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Райо Вальекано

Мадридский «Реал» не сумел сломить сопротивление «Райо Вальекано», команда Карло Анчелотти сыграла по нулям с «великанами», не сумев приличествующим образом отметить хороший юбилей.

Этот матч был 1500-м домашним для «Реала» в рамках чемпионата Испании, команда выиграла 1146 из них, но в этот раз победить не сумела. Мадридцы остались на втором месте в турнирной таблице чемпионата, позади «Жироны», но впереди другой каталонской команды, «Барселоны».

В следующем, тринадцатом туре испанского чемпионата команда Карло Анчелотти снова сыграет дома, это будет одиннадцатого ноября с «Валенсией».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано

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