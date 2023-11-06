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Чемпионат Испании. Ла Лига

Будто «Райо Великано»: «Реал» не нашёл аргументов в мадридском дерби и не достиг первого места

06 Ноября 2023 • 01:00 Комментировать (6)
Реал Мадрид
0:0
Райо Вальекано

«Реалу» надо было побеждать в мадридском дерби «Райо Вальекано», чтобы вернуться на первую строчку таблицы Ла Лиги по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Реал Мадрид0:0Райо Вальекано
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльРюдигер Антонио  90'Алаба ДавидГарсия Франсиско III 72' (Кроос Тони ( 72') Камавинга Эдуардо  62' 86' (Начо Фернандес ( 86') Вальверде ФедерикоМодрич Лука 70' (Родриго ( 70') Беллингем ДжудХоселу СанмартинВинисиус Жуниор  74'
Запасные: Пиньейро ДиегоВаскес ЛукасДиас БраимЛунин АндрейПас НиколасГюлер Арда
Димитриевски Столе  90'Ратиу Андрей  45'Мумин АбдулЛежён Флорьян  90'Эспино АльфонсоВалентин ОскарПаласон Иси 87' (Де Фрутос Хорхе ( 87') Сисс Пате  57' 61' (Перес Кике ( 61') Лопес Унаи 60' (Трехо Оскар ( 60'  88') Гарсия Альваро Ривера 75' (Бебе Тьягу ( 75') Рауль де Томас 75' (Фалькао Радамель ( 75')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеЧаваррия ПепКарденас ДаниЭрнандес АриданеКамелло СерхиоНтекья Ранди
05 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

В предыдущем туре команда Карло Анчелотти расправилась в гостях с «Барселоной». Дубль Беллингема сломил тогда каталонцев и принёс победу мадридцам. Хотя сейчас насчёт определения каталонцев не всё однозначно – «Жирона» ведь из того же автономного сообщества. И она продолжает удивлять.

После разгрома от «Реала» жиронцы выиграли в Ла Лиге четыре матча подряд, в том числе в двенадцатом туре. Интересно, что забивает команда Кристиана Стуани больше всех в чемпионате Испании. Чтобы настичь её в таблице и вновь обогнать за счёт личной встречи, «Реалу» требовалось выиграть дома у «Райо Вальекано».

Четыре изменения сделал Анчелотти по сравнению со стартовым составом в «эль класико». Две из них были вынужденные. У Менди перегрузка, у Тчуамени перелом. По воле тренера «сливочных» в запас угодили Кроос и Родриго. Вместо этого квартета с первых минут против «молний» вышли Фран Гарсия, Камавинга, Хоселу и старина Модрич.

Первый момент родился уже на пятой минуте. Вальверде подкараулил потерю гостей на их половине поля и прорвался по центру на свидание с Димитриевски. Но пробил Федерико невнятно – всего лишь угловой. Вскоре фанатам «Реала» впору было хвататься за голову – повреждение руки получил неудачно приземлившийся на газон Беллингем. Впрочем, Джуд сумел продолжить матч после медицинской помощи.

На четырнадцатой минуте ответная любезность Модрича в центре поля позволила де Томасу вывести на ударную позицию Альваро Гарсию, который хило пробил с левого полуфланга мимо дальнего угла. Дальше Модрич подал корнер с левого края – на линии вратарской откликнулся Хоселу, «углом» головы пробивший мимо створа. Спустя минуту-полторы Санмартин прикладывался уже с ноги и не попал снова. По истечении получаса игры шанс в зоне левого инсайда получил Фран Гарсия, пальнувший мимо дальней девятки.

Потом Алаба с подступов к штрафной запустил снаряд выше створа. Винисиус ускорился слева и выкатил на ближнюю штангу для Хоселу, ударившего под перекладину, – Димитриевски не стушевался и отразил за лицевую. Позже Беллингем чётко обработал мяч на линии штрафной, исполнил разворот и стрельнул поверх цели. В концовке первого тайма рассчитывал на пенальти Хоселу, после заброса упавший возле лицевой линии в борьбе с Мумином. Но одиннадцатиметрового не последовало.

На старте второй половины встречи Модрич выкрутил внешней стороной стопы с правого края штрафной на дальнюю штангу, где не смогли замкнуть мяч в пустой угол Винисиус и Вальверде. Бразилец в том эпизоде нанёс небольшую травму Димитриевски – голкиперу «пчёл» понадобилась врачебная помощь. На 55-й минуте Хоселу эффектно прыгнул рыбкой во время подачи Вальверде с правого края, но промахнулся с шестнадцати метров мимо левого угла.

Алаба со штрафного по дуге запустил сферу рядом с правой штангой. Какое-то подобие опасности после своего стандарта создал и «Райо». Позднее Винисиус забил после офсайда Хоселу – судьи сработали чётко, не засчитав взятие ворот. Анчелотти пожертвовал Модричем ради Родриго – у того после выхода на замену сразу возник момент, он пробил впритирку со штангой. Попытку Беллингема заблокировали защитники.

Так и не сподобился «Реал» на легитимный гол в ворота середняка в мадридском дерби, несмотря на огромное преимущество по игре. В концовке были нервы и жёлтые карточки. «Сливочные» упустили возможность вернуться на первое место. Теперь «Жирона» идёт на пьедестале Ла Лиги с двухочковым опережением «Реала». Команда Карло Анчелотти обгоняет «Барселону» также на два балла. На новой неделе у мадридского «Реала» свидание с «Брагой» в Лиге чемпионов и встреча с «Валенсией» в чемпионате.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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pol-black
06 Ноября 2023 в 01:02
не отскочил мадрид )))
Sergey999
06 Ноября 2023 в 01:09
Ну на победу то наиграли) чудеса футбольные да и только)
pol-black
06 Ноября 2023 в 01:12
психовали бы поменьше, глядишь и забили бы голешник.
Sergey999
06 Ноября 2023 в 01:13
Согласен. Вини конечно уже порядком задолбал. Уже не тем стабильно на поле занимается. А по игре-в первом тайме еще должны были все вопросы снимать. Ну дальше интереснее смотреть будет)
pol-black
06 Ноября 2023 в 01:36
защита у Райо не сплоховала. ну и всякие футбольные хитрости в ход пускали. дотянули до свистка. а Беллингем не вытащил в этот раз.
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