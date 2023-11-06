Будто «Райо Великано»: «Реал» не нашёл аргументов в мадридском дерби и не достиг первого места

«Реалу» надо было побеждать в мадридском дерби «Райо Вальекано», чтобы вернуться на первую строчку таблицы Ла Лиги по дополнительным показателям.

В предыдущем туре команда Карло Анчелотти расправилась в гостях с «Барселоной». Дубль Беллингема сломил тогда каталонцев и принёс победу мадридцам. Хотя сейчас насчёт определения каталонцев не всё однозначно – «Жирона» ведь из того же автономного сообщества. И она продолжает удивлять.

После разгрома от «Реала» жиронцы выиграли в Ла Лиге четыре матча подряд, в том числе в двенадцатом туре. Интересно, что забивает команда Кристиана Стуани больше всех в чемпионате Испании. Чтобы настичь её в таблице и вновь обогнать за счёт личной встречи, «Реалу» требовалось выиграть дома у «Райо Вальекано».

Четыре изменения сделал Анчелотти по сравнению со стартовым составом в «эль класико». Две из них были вынужденные. У Менди перегрузка, у Тчуамени перелом. По воле тренера «сливочных» в запас угодили Кроос и Родриго. Вместо этого квартета с первых минут против «молний» вышли Фран Гарсия, Камавинга, Хоселу и старина Модрич.

Первый момент родился уже на пятой минуте. Вальверде подкараулил потерю гостей на их половине поля и прорвался по центру на свидание с Димитриевски. Но пробил Федерико невнятно – всего лишь угловой. Вскоре фанатам «Реала» впору было хвататься за голову – повреждение руки получил неудачно приземлившийся на газон Беллингем. Впрочем, Джуд сумел продолжить матч после медицинской помощи.

На четырнадцатой минуте ответная любезность Модрича в центре поля позволила де Томасу вывести на ударную позицию Альваро Гарсию, который хило пробил с левого полуфланга мимо дальнего угла. Дальше Модрич подал корнер с левого края – на линии вратарской откликнулся Хоселу, «углом» головы пробивший мимо створа. Спустя минуту-полторы Санмартин прикладывался уже с ноги и не попал снова. По истечении получаса игры шанс в зоне левого инсайда получил Фран Гарсия, пальнувший мимо дальней девятки.

Потом Алаба с подступов к штрафной запустил снаряд выше створа. Винисиус ускорился слева и выкатил на ближнюю штангу для Хоселу, ударившего под перекладину, – Димитриевски не стушевался и отразил за лицевую. Позже Беллингем чётко обработал мяч на линии штрафной, исполнил разворот и стрельнул поверх цели. В концовке первого тайма рассчитывал на пенальти Хоселу, после заброса упавший возле лицевой линии в борьбе с Мумином. Но одиннадцатиметрового не последовало.

На старте второй половины встречи Модрич выкрутил внешней стороной стопы с правого края штрафной на дальнюю штангу, где не смогли замкнуть мяч в пустой угол Винисиус и Вальверде. Бразилец в том эпизоде нанёс небольшую травму Димитриевски – голкиперу «пчёл» понадобилась врачебная помощь. На 55-й минуте Хоселу эффектно прыгнул рыбкой во время подачи Вальверде с правого края, но промахнулся с шестнадцати метров мимо левого угла.

Алаба со штрафного по дуге запустил сферу рядом с правой штангой. Какое-то подобие опасности после своего стандарта создал и «Райо». Позднее Винисиус забил после офсайда Хоселу – судьи сработали чётко, не засчитав взятие ворот. Анчелотти пожертвовал Модричем ради Родриго – у того после выхода на замену сразу возник момент, он пробил впритирку со штангой. Попытку Беллингема заблокировали защитники.

Так и не сподобился «Реал» на легитимный гол в ворота середняка в мадридском дерби, несмотря на огромное преимущество по игре. В концовке были нервы и жёлтые карточки. «Сливочные» упустили возможность вернуться на первое место. Теперь «Жирона» идёт на пьедестале Ла Лиги с двухочковым опережением «Реала». Команда Карло Анчелотти обгоняет «Барселону» также на два балла. На новой неделе у мадридского «Реала» свидание с «Брагой» в Лиге чемпионов и встреча с «Валенсией» в чемпионате.

Кирилл Иванцов