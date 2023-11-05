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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» едва не отыгрался с 0:3 против «Атлетика»

05 Ноября 2023 • 22:24 Комментировать
Вильярреал
2:3
Атлетик Б

Нечасто побеждающие середняки, «Вильярреал» и «Атлетик», провели матч 12-го тура Ла Лиги. Несмотря на крупный и скользкий счет, никакой интриги не было почти полтора тайма. Иньиго Руис размочил счет уже на второй минуте. В середине тайма Нико Уильямс и Ойян Сансет разыграли мяч до верного, а вскоре Сансет помог отличиться еще одному Уильямсу, Иньяки - 0:3.  Несмотря на обилие ударов по тем и другим воротам, реальных моментов почти не было до самой концовки. Херард Морено размочил счет, а через минуту отдал голевой навес на Александра Сорлота - 2:3.

«Атлетик» все же поднялся на пятое место, соперник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Вильярреал2:3Атлетик Б
  2'Руис Иньиго (0:1)
  22'Уильямс Нико (0:2)
  30'Уильямс Иньяки (0:3)
(1:3) Морено Херард86'  
(2:3) Сорлот Александр87'  
Йоргенсен ФилипАльтимира Адриа 64' (Террац Рамон ( 64') Альбиоль Рауль  72'Габбия Маттео  19' 46' (Манди Аисса ( 46'  74') Carlos Romero 46' (Морено Альберто ( 46') Ахомач Илиас 77' (Паскуаль Хорхе ( 77') Капу ЭтьенПарехо Даниэль 64' (Фемения Кико ( 64'  76') Баэна АлехандроМорено ХерардСорлот Александр
Запасные: Бреретон БенРейна ПепеКуэнка ХорхеКомесанья СантиТригерос МануэльМоралес Луис
Унай СимонДе Маркос Оскар  44'Вивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе ИньигоРуис Иньиго 76' (Гарсия Дани ( 76'  88') Весга МикельУильямс Иньяки 85' (Вильялибре Асьер ( 85') Сансет Ойян 85' (Муньяин Икер ( 85') Уильямс Нико  41' 76' (Гомес Унаи ( 76') Гурусета Горка 67' (Беренгер Алекс ( 67')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленHugo RinconMalcom AresПрадос БеньятНоласкоайн Перу
05 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Вильярреал Атлетик Бильбао

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