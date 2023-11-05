«Вильярреал» едва не отыгрался с 0:3 против «Атлетика»

Нечасто побеждающие середняки, «Вильярреал» и «Атлетик», провели матч 12-го тура Ла Лиги. Несмотря на крупный и скользкий счет, никакой интриги не было почти полтора тайма. Иньиго Руис размочил счет уже на второй минуте. В середине тайма Нико Уильямс и Ойян Сансет разыграли мяч до верного, а вскоре Сансет помог отличиться еще одному Уильямсу, Иньяки - 0:3. Несмотря на обилие ударов по тем и другим воротам, реальных моментов почти не было до самой концовки. Херард Морено размочил счет, а через минуту отдал голевой навес на Александра Сорлота - 2:3.
«Атлетик» все же поднялся на пятое место, соперник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|2'Руис Иньиго (0:1)
|22'Уильямс Нико (0:2)
|30'Уильямс Иньяки (0:3)
|(1:3) Морено Херард86'
|(2:3) Сорлот Александр87'
Йоргенсен Филип•Альтимира Адриа64' (Террац Рамон (64') •Альбиоль Рауль• 72'Габбия Маттео 19'46' (Манди Аисса (46') • 74'Carlos Romero46' (Морено Альберто (46') •Ахомач Илиас77' (Паскуаль Хорхе (77') •Капу Этьен•Парехо Даниэль64' (Фемения Кико (64') • 76'Баэна Алехандро•Морено Херард•Сорлот Александр
Унай Симон•Де Маркос Оскар• 44'Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Лекуе Иньиго•Руис Иньиго76' (Гарсия Дани (76') • 88'Весга Микель•Уильямс Иньяки85' (Вильялибре Асьер (85') •Сансет Ойян85' (Муньяин Икер (85') •Уильямс Нико 41'76' (Гомес Унаи (76') •Гурусета Горка67' (Беренгер Алекс (67')
05 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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