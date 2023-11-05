«Вильярреал» едва не отыгрался с 0:3 против «Атлетика»

Нечасто побеждающие середняки, «Вильярреал» и «Атлетик», провели матч 12-го тура Ла Лиги. Несмотря на крупный и скользкий счет, никакой интриги не было почти полтора тайма. Иньиго Руис размочил счет уже на второй минуте. В середине тайма Нико Уильямс и Ойян Сансет разыграли мяч до верного, а вскоре Сансет помог отличиться еще одному Уильямсу, Иньяки - 0:3. Несмотря на обилие ударов по тем и другим воротам, реальных моментов почти не было до самой концовки. Херард Морено размочил счет, а через минуту отдал голевой навес на Александра Сорлота - 2:3.

«Атлетик» все же поднялся на пятое место, соперник делит 12-ю строчку.