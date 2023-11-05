«Реал» огласил стартовый состав на матч против «Райо Вальекано»

Мадридский «Реал» огласил стартовый состав на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем начнёт матч с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия, Камавинга, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Хоселу.

Запасные: Лунин, Пиньейро, Начо, Васкес, Пас, Кроос, Диас, Гюлер, Родриго.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Жироне» три балла, но при этом игру в запасе.

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.