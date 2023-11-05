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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» огласил стартовый состав на матч против «Райо Вальекано»

05 Ноября 2023 • 21:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.25 X 6.50 2 12.00
Через 0 ч. 29 мин.

Мадридский «Реал» огласил стартовый состав на матч 12-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем начнёт матч с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия, Камавинга, Модрич, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Хоселу.

Запасные: Лунин, Пиньейро, Начо, Васкес, Пас, Кроос, Диас, Гюлер, Родриго. 

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Жироне» три балла, но при этом игру в запасе. 

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Райо Вальекано

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