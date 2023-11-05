«Валенсия» скромно обыграла «Гранаду»

В воскресенье «Валенсия» принимала аутсайдеров из «Гранады». На 45-й минуте не очень событийной встречи Уго Дуро был сбит в штрафной, и Пепелу реализовал пенальти. Больше реально опасных моментов не было.
1:0, «Валенсия» с 18 очками делит седьмое место, у «Гранады» остается шесть пунктов и 19-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Пепелу45'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Москера Кристиан89' (Яремчук Роман (89') •Габриэль Паулиста• 59'Гайя Хосе•Перес Фран•Пепелу89' (Гасиоровски Ярек (89') •Герра Хавьер• 51'Амалла Селим24' (Каньос Серхи (24'•Фулкье Димитри72') • 83'Ногуэроль Диего Лопес• 83'Дуро Уго72' (Гильямон Уго (72')
Феррейра Андре•Санчес Рикард 40'82' (Манафа Вилсон (82') •Микель Игнаси•Торренте Рауль• 45'Нева Карлос73' (Пуэртас Антонио (73') •Вильяр Гонсало• 78'Гумбау Херард 12'73' (Альваро Фернандес (73') •Мелендо Оскар73' (Руис Серхио (73') •Узуни Мюрто82' (Кальехон Хосе (82') •Бое Лукас•Сарагоса Брайан
05 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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