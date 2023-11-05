«Валенсия» скромно обыграла «Гранаду»

В воскресенье «Валенсия» принимала аутсайдеров из «Гранады». На 45-й минуте не очень событийной встречи Уго Дуро был сбит в штрафной, и Пепелу реализовал пенальти. Больше реально опасных моментов не было.

1:0, «Валенсия» с 18 очками делит седьмое место, у «Гранады» остается шесть пунктов и 19-я строчка.