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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» скромно обыграла «Гранаду»

05 Ноября 2023 • 20:14 Комментировать
Валенсия
1:0
Гранада

В воскресенье «Валенсия» принимала аутсайдеров из «Гранады». На 45-й минуте не очень событийной встречи Уго Дуро был сбит в штрафной, и Пепелу реализовал пенальти. Больше реально опасных моментов не было.

1:0, «Валенсия» с 18 очками делит седьмое место, у «Гранады» остается шесть пунктов и 19-я строчка.

Протокол игры  
Валенсия1:0Гранада
(1:0) Пепелу45'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера Кристиан 89' (Яремчук Роман ( 89') Габриэль Паулиста  59'Гайя ХосеПерес ФранПепелу 89' (Гасиоровски Ярек ( 89') Герра Хавьер  51'Амалла Селим 24' (Каньос Серхи ( 24'Фулкье Димитри 72'  83') Ногуэроль Диего Лопес  83'Дуро Уго 72' (Гильямон Уго ( 72')
Запасные: Гонсалес УгоРиверо КристианХауме ДоменекТаррега СесарГосальбес Пабло
Феррейра АндреСанчес Рикард  40' 82' (Манафа Вилсон ( 82') Микель ИгнасиТорренте Рауль  45'Нева Карлос 73' (Пуэртас Антонио ( 73') Вильяр Гонсало  78'Гумбау Херард  12' 73' (Альваро Фернандес ( 73') Мелендо Оскар 73' (Руис Серхио ( 73') Узуни Мюрто 82' (Кальехон Хосе ( 82') Бое ЛукасСарагоса Брайан
Запасные: Адриан Лопес ГарротеПетрович НьегошВиктор ДиасПереа АльбертоБош МикиДьедиу ФамараВайссман Шон
05 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Гранада

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Валенсия – Гранада: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 5 ноября 2023 года
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