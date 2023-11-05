Кобелев: Должно пройти время, чтобы Захарян привык к скоростям Ла Лиги

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре Арсена Захаряна в футболке «Реал Сосьедада».

«Ни для кого не секрет, что чемпионат Испании превосходит по уровню чемпионат России. Должно пройти какое-то время, чтобы Арсен привык к тем скоростям, интенсивности, борьбе на каждой тренировке за место в составе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также Кобелев пожелал полузащитнику здоровья и позитива, чтобы не опускать голову в текущей ситуации. По мнению тренера, Арсену необходимо время для адаптации.

Напомним, что в восьми матчах в футболке клуба из Сан-Себастьяна Захарян не отметился ни одним результативным действиям. Игрок присоединился к «Реал Сосьедаду» в августе текущего года.