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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кобелев: Должно пройти время, чтобы Захарян привык к скоростям Ла Лиги

05 Ноября 2023 • 19:22 Комментировать
Реал Сосьедад
0:1
Барселона

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев высказался об игре Арсена Захаряна в футболке «Реал Сосьедада».

«Ни для кого не секрет, что чемпионат Испании превосходит по уровню чемпионат России. Должно пройти какое-то время, чтобы Арсен привык к тем скоростям, интенсивности, борьбе на каждой тренировке за место в составе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Также Кобелев пожелал полузащитнику здоровья и позитива, чтобы не опускать голову в текущей ситуации. По мнению тренера, Арсену необходимо время для адаптации.

Напомним, что в восьми матчах в футболке клуба из Сан-Себастьяна Захарян не отметился ни одним результативным действиям. Игрок присоединился к «Реал Сосьедаду» в августе текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Андрей Кобелев Арсен Захарян ещё теги

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