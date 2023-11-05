«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри

Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насрри высказался о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Еще два года назад я назвал Мбаппе лучшим футболистом мира. Сейчас я по-прежнему так считаю. Мне кажется, ему лучше остаться в «ПСЖ», который пока не выигрывал Лигу чемпионов, чем перейти в «Реал» и в 15-й раз победить в турнире», — цитирует Насри Le Journal du Dimanche.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 13 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором одной результативной передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перебраться в «Реал» следующим летом на правах свободного агента, однако в стане «сливочных» опровергли информацию о переговорах с французом.