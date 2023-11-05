Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри

05 Ноября 2023 • 19:21 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
11.11 19:00

Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насрри высказался о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».     

«Еще два года назад я назвал Мбаппе лучшим футболистом мира. Сейчас я по-прежнему так считаю. Мне кажется, ему лучше остаться в «ПСЖ», который пока не выигрывал Лигу чемпионов, чем перейти в «Реал» и в 15-й раз победить в турнире», — цитирует Насри Le Journal du Dimanche.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе провел 13 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором одной результативной передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перебраться в «Реал» следующим летом на правах свободного агента, однако в стане «сливочных» опровергли информацию о переговорах с французом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Самир Насри ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

01:17
Дембеле нравится играть под руководством Энрике
00:44
Салиба интересен двум топ-клубам – трансфер может состояться в январе
21:38
В «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе 1
01:43
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Алавес Алавес
Альмерия Альмерия
1
0
1.87 3.65 4.60
Видео
103 мин
Валенсия Валенсия
Гранада Гранада
1
0
1.59 4.30 5.80
Видео
05.11.23 в 20:30
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б Атлетик Б
2.60 3.50 2.75
Видео
05.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.31 6.00 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
19:22 · Испания. Ла Лига
Кобелев: Должно пройти время, чтобы Захарян привык к скоростям Ла Лиги
19:21 · Испания. Ла Лига
«Мбаппе лучше остаться в «ПСЖ» — Насри
17:57 · Испания. Ла Лига
«Алавес» скромно обыграл главного аутсайдера
17:29 · Испания. Ла Лига
Марселино вернётся в «Вильярреал» слухи
15:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо
13:29 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет купить одного из лучших игроков «Байера»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Личка дал совет Захаряну
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» нацелился на вингера «Реала»
11:36 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген прокомментировал победу «Барселоны» над командой Захаряна
08:49 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо отреагировал на заявление «Реала» по Мбаппе 1
02:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» одержала 19 побед со счётом 1:0 в Ла Лиге с момента прихода Хави
01:59 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кубо – игрок мирового класса»
01:37 · Испания. Ла Лига
Хави: «С такой игрой «Барселоне» ничего не светит в Лиге чемпионов» 7
01:08 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Важнейшие три очка после поражения от «Реала»
00:52 · Испания. Ла Лига
Педри появился на поле впервые с лета
Все новости
Рекомендуем