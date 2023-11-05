«Алавес» скромно обыграл главного аутсайдера

Давно не побеждавший «Алавес» принимал главного аутсайдера, «Альмерию», в 12-м туре Ла Лиги. На 45-й минуте Кике Гарсия был сбит в штрафной, Янис Хаджи подошел к мячу и пробил мимо ворот. На 79-й минуте Хон Гуриди пробил в защитника, а Александр Седлар здорово сыграл на добивании - 1:0.
«Алавес» с 12 очками делит 12-е место, у соперника три очка и последняя строчка.
Протокол игры
|(1:0) Седлар Александр79'
Сивера Антонио•Горосабел Андони 25'83' (Теналья Науэль (83') •Абкар Абделькабир•Седлар Александр90' (Марин Рафа (90') •Хави Лопеc•Бланко Антонио•Гевара Андер•Риоха Луис 81'83' (Сола Алекс (83') •Хаджи Янис68' (Омородион Сэмюэль (68') •Гуриди Хон•Кике Гарсия68' (Реббах Абдеррахман (68')
Максимиану Луиш• 52'Мендес Убулан•Брандарис Хуан•Гонсалес Эдгар•Акиеме Серхио•Пуигмаль Арнау46' (Аррибас Серхио (46') •Лопи Дион•Робертоне Лукас 59'71' (Баба Иддрису (71') •Рамазани Ларжи88' (Санка Чами Марчиано (88') •Мелеро Гонсало 14'46' (Эмбарба Адриан (46') •Баптистао Лео71' (Марко Милованович I (71')
05 ноября. Стадион "Мендисорроса".
Бан пользователя