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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» скромно обыграл главного аутсайдера

05 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать
Алавес
1:0
Альмерия
окончен

Давно не побеждавший «Алавес» принимал главного аутсайдера, «Альмерию», в 12-м туре Ла Лиги. На 45-й минуте Кике Гарсия был сбит в штрафной, Янис Хаджи подошел к мячу и пробил мимо ворот. На 79-й минуте Хон Гуриди пробил в защитника, а Александр Седлар здорово сыграл на добивании - 1:0.

«Алавес» с 12 очками делит 12-е место, у соперника три очка и последняя строчка.

Протокол игры  
Алавес1:0Альмерия
(1:0) Седлар Александр79'  
Сивера АнтониоГоросабел Андони  25' 83' (Теналья Науэль ( 83') Абкар АбделькабирСедлар Александр 90' (Марин Рафа ( 90') Хави ЛопеcБланко АнтониоГевара АндерРиоха Луис  81' 83' (Сола Алекс ( 83') Хаджи Янис 68' (Омородион Сэмюэль ( 68') Гуриди ХонКике Гарсия 68' (Реббах Абдеррахман ( 68')
Запасные: Диалло СелуДуарте РубенКаррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберОвоно ХесусRuben Montero
Максимиану Луиш  52'Мендес УбуланБрандарис ХуанГонсалес ЭдгарАкиеме СерхиоПуигмаль Арнау 46' (Аррибас Серхио ( 46') Лопи ДионРобертоне Лукас  59' 71' (Баба Иддрису ( 71') Рамазани Ларжи 88' (Санка Чами Марчиано ( 88') Мелеро Гонсало  14' 46' (Эмбарба Адриан ( 46') Баптистао Лео 71' (Марко Милованович I ( 71')
Запасные: Мартинес ФернардоЛазароКаики Да СилваПосо АлехандроМариньо ДиегоМонтес Сесар
05 ноября. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Альмерия

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Алавес – Альмерия: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 5 ноября 2023 года
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