«Алавес» скромно обыграл главного аутсайдера

Давно не побеждавший «Алавес» принимал главного аутсайдера, «Альмерию», в 12-м туре Ла Лиги. На 45-й минуте Кике Гарсия был сбит в штрафной, Янис Хаджи подошел к мячу и пробил мимо ворот. На 79-й минуте Хон Гуриди пробил в защитника, а Александр Седлар здорово сыграл на добивании - 1:0.

«Алавес» с 12 очками делит 12-е место, у соперника три очка и последняя строчка.