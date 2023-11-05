Известный испанский тренер Марселино Гарсия Тораль во второй раз в тренерской карьере станет главным тренером клуба Ла Лиги – «Вильярреала». Об этом пишет журналист Анхель Гарсия.

По информации источника, специалист заменит действующего тренера «жёлтой субмарины» Пачету по окончании сезона. Однако есть большая вероятность, что руководство клуба уволит специалиста раньше – тогда Марселино возглавит клуб уже по ходу сезона.

Напомним, что в начале осени «Вильярреал» уволил Кике Сетьена. Сейчас клуб идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Испании на 12-м месте.

Сам Марселино начал этот сезон в «Марселе», однако позже осенью покинул клуб.