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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо

05 Ноября 2023 • 15:32 Комментировать
Барселона
...
Алавес
12.11 18:15

«Барселона» собирается продлить контракт с защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство испанского клуба хочет отблагодарить 24-летнего уругвайца увеличением зарплаты за то, что летом 2022 года он отклонил более выгодные с финансовой точки зрения предложения «Ливерпуля» и «Челси». Отмечается, что Араухо хочет стать легендой «Барселоны».

Действующий контракт Араухо с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «сине-гранатовых» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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