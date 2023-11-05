«Барселона» хочет продлить контракт с Араухо

«Барселона» собирается продлить контракт с защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство испанского клуба хочет отблагодарить 24-летнего уругвайца увеличением зарплаты за то, что летом 2022 года он отклонил более выгодные с финансовой точки зрения предложения «Ливерпуля» и «Челси». Отмечается, что Араухо хочет стать легендой «Барселоны».

Действующий контракт Араухо с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Уругвая в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «сине-гранатовых» девять матчей, в которых отметился одним забитым голом.