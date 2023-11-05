Тер Штеген прокомментировал победу «Барселоны» над командой Захаряна

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о вчерашнем поединке чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». «Сине-гранатовые» победили со счетом 1:0, забив гол в концовке игры.

«Это был очень тяжелый поединок. «Барселона» показала не самую лучшую игру, но мы довольны, что набрали три балла. Матч был очень равным. Удача была не на нашей стороне, но мы смогли выиграть. Едем домой в хорошем расположении духа», - передает слова немецкого вратаря Mundo Deportivo.

По итогам 12 туров чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса набрали 27 очков и располагаются на третьем месте.