«Реал» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Райо Вальекано».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано
Доступ после регистрации
Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Гарсия Франсиско III72' (Кроос Тони (72') •Камавинга Эдуардо• 62'Вальверде Федерико•Модрич Лука70' (Родриго (70') •Беллингем Джуд•Хоселу Санмартин•Винисиус Жуниор
Димитриевски Столе•Ратиу Андрей• 45'Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Валентин Оскар•Паласон Иси•Сисс Пате 57'61' (Перес Кике (61') •Лопес Унаи60' (Трехо Оскар (60') •Гарсия Альваро Ривера•Рауль де Томас
05 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Бан пользователя