Инсайдер Романо отреагировал на заявление «Реала» по Мбаппе

Авторитетный журналист Фабрицио Романо отреагировал на официальное заявление мадридского «Реала» о том, что руководство «королевского» клуба не ведет переговоры по переходу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По словам инсайдера, испанцы сделали это для того, чтобы у 24-летнего футболиста не возникло конфликта с нынешним клубом. При этом Килиан по-прежнему остается трансферной целью «сливочных» на следующий год.

Мбаппе является игроком «ПСЖ» с 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между форвардом и чемпионом Лиги 1 рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущей кампании он провел 13 матчей, забил 12 мячей и сделал ассист.