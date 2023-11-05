«Барселона» одержала 19 побед со счётом 1:0 в Ла Лиге с момента прихода Хави

«Барселона» вновь выиграла с «любимым» счётом Хави Эрнандеса.

Каталонцы вырвали минимальную победу над «Реал Сосьедадом» в матче 12-го тура, забив на 92-й минуте. Как отмечает журналист Педро Мартин, это уже 19-я победа «Барселоны» в Ла Лиге со счётом 1:0 с момента назначения Хави Эрнандеса на пост главного тренера. Ближайший конкурент «сине-гранатовых» в данном рейтинге – всё тот же «Реал Сосьедад» – победил с минимальным счётом лишь 11 раз за тот же период. Третье место делят мадридский «Атлетико» и «Мальорка» – 10.

Напомним, что Хави возглавил «Барселону» в конце 2021 года. В прошлом сезоне команда под его руководством стала победителем Ла Лиги.