Хави: «Кубо – игрок мирового класса»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценивает талант футболиста «Реал Сосьедада» Такефусы Кубо.

22-летний полузащитник отыграл весь матч против «Барселоны», но не помог своей команде избежать поражения (0:1). Тем не менее, как признался Хави, «Реал Сосьедад» провёл отличную игру, а «сине-гранатовые» не заслужили победу.

Испанский наставник также заявил, что был впечатлён выступлением японского хавбека: «Кубо – игрок мирового класса. Он очень хорош как с мячом, так и без него», – сказал в послематчевом интервью Хави.

«Реал Сосьедад» приобрёл Такефусу Кубо у мадридского «Реала» летом 2022 года. В текущем сезоне футболист отметился пятью голами и двумя ассистами в 11 матчах Ла Лиги.