Хави: «С такой игрой «Барселоне» ничего не светит в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что недоволен игрой своей команды в матче против «Реал Сосьедада».

Каталонский коллектив добыл три очка (1:0) благодаря голу, забитому Рональдом Араухо на 92-й минуте.

«Будем честны, сегодня мы сыграли плохо и не заслуживали победу. Мы выплеснули весь свой гнев, накопленный в «эль класико», и одержали важнейшую победу, хотя не заслуживали этого.

Мы создали слишком мало моментов, явно чувствовали себя не в своей тарелке. Но это важнейшие три очка. Ценный результат.

В первом тайме команда играла совершенно неприемлемым образом – мы не сможем чего-либо добиться в Лиге чемпионов с таким футболом», – цитирует Barca Universal Хави.