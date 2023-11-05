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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «С такой игрой «Барселоне» ничего не светит в Лиге чемпионов»

05 Ноября 2023 • 01:37 Комментировать (2)
Реал Сосьедад
0:1
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что недоволен игрой своей команды в матче против «Реал Сосьедада».

Каталонский коллектив добыл три очка (1:0) благодаря голу, забитому Рональдом Араухо на 92-й минуте.

«Будем честны, сегодня мы сыграли плохо и не заслуживали победу. Мы выплеснули весь свой гнев, накопленный в «эль класико», и одержали важнейшую победу, хотя не заслуживали этого.

Мы создали слишком мало моментов, явно чувствовали себя не в своей тарелке. Но это важнейшие три очка. Ценный результат.

В первом тайме команда играла совершенно неприемлемым образом – мы не сможем чего-либо добиться в Лиге чемпионов с таким футболом», – цитирует Barca Universal Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес ещё теги

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Комментарии (2)
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Alex1972
05 Ноября 2023 в 02:09
Ерунда, подумал Хави - главное забить на будущее место в колумбарии на Камп-Ноу.. Хе-хе.
Vova52
05 Ноября 2023 в 01:46
мы знаем об этом.....
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