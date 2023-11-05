Араухо: «Важнейшие три очка после поражения от «Реала»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал победу своей команды над «Реал Сосьедадом» (1:0).

«Сине-гранатовые» взяли верх в выездной встрече благодаря голу Араухо, забитому на 92-й минуте.

«Мы знали, насколько сегодня будет трудно. Нам удалось набрать три важнейших очка после поражения в «эль класико».

«Реал Сосьедад» выступил отлично, очень хорошая команда. Иногда бывают матчи, когда нужно выигрывать во что бы то ни стало, и сегодня был как раз тот случай. Мы не очень здорово смотрелись в первом тайме, но прибавили после перерыва», – цитирует Barca Universal автора единственного мяча.