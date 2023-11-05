Везёт тому, кого возят: «Барселона» чудом вырвала победу над «Реал Сосьедадом» без Захаряна

«Барселона» после чувствительного поражения в «эль класико» отправилась в гости к «Реал Сосьедаду». Арсен Захарян попал в число запасных команды из Сан-Себастьяна.

«Жирона» продолжает побеждать, давая мадридскому «Реалу» и «Барселоне» стимул к ней стремиться. «Сливочные», если выиграют в ночь с воскресенья на понедельник у «Райо Вальекано», сравняются с «Жироной» по набранным очкам. У «Барселоны» турнирная ситуация была похуже. Победа над «Реал Сосьедадом» поднимала бы её только на расстояние четырёх очков от первого места. Ибо не надо было в прошлом туре проигрывать «эль класико», ведя по ходу матча и пропуская на последних минутах.

«Реал Сосьедад» в предыдущем туре сыграл вничью с «Райо Вальекано», тоже пропустив в концовке. В таблице «бело-голубые» шли как раз следующими после «Барселоны», на пятом месте, отставая от «сине-гранатовых» на пять очков. Арсен Захарян вроде постепенно осваивается в новой команде. Среди недели он принял участие в матче 1/64 финала против «Буньоля» и избежал значимой травмы, хотя были опасения по этому поводу. Впрочем, против «Барселоны» Захарян попал не в основу, а в запас.

«Реал Сосьедад» серьёзно настроился на «блауграну» и вознамерились забить быстрый гол. Не прошло и половины минуты игры, как тер Штегену пришлось спасать свою команду в ближнем углу от удара Барренечеа. Вторая минута, третья – снова угрозы воротам «Барсы». Попытку Оярсабаля потащил тер Штеген, а Мерино не попал в створ после подачи углового.

В районе четверти часа игры Кубо на правой штанге замыкал прострел Барренечеа, однако тер Штеген и здесь выполнил свою работу, вновь защитил собственные ворота. Каталонцы должны быть очень благодарны своему голкиперу за то, что первый тайм закончился нулевой ничьей. По игре-то «Сосьедад» заслужил забить – причём и не один гол.

«Сине-гранатовые» гораздо больше выделялись на поле своей жёлтой формой, нежели какими-то футбольными действиями, достойными бренда «Барселоны». Перед перерывом гости провели несколько позиционных атак, и за неимением моментов Левандовски с Фелишем пытались заработать пенальти, на что судейская бригада не реагировала.

Хави во втором тайме сделал четыре замены, нацеленные на улучшение действий в атаке. Педри (сыгравший впервые с лета после травмы), Торрес, Рафинья, Ямаль поначалу не привнесли в игру «сине-гранатовых» знаковых новых красок. Хотя удары пошли по воротам хозяев. Рафинья пробил издали близко к створу, Торрес поскользнулся и пальнул гораздо выше цели, ещё что-то было заблокировано.

«Реал Сосьедаду» всё-таки не хватило усилий для проломления дыры в корабле «Барсы». Тер Штеген не запустил в свои ворота удар Барренечеа. Со временем интенсивность созидательной игры «бело-голубых» упала и приблизилась вообще к нулю. Наверное, подустали они к концу тайма второго, как и первого.

И вот тут возник шанс для «Барселоны» вырвать победу в таком сложном матче. Даже не один шанс. Если удары Араухо и Гави Ремиро отразил, то с новым ударом Араухо головой после подачи Гюндогана поделать ничего не смог. Лайнсмен погорячился, подняв флажок. ВАР-ассистенты определили отсутствие офсайда у Араухо, которого действительно не было (0:1). Это было уже в компенсированное время.

«Барселона» чудом отскочила от поражения (косвенно – учитывая, что по первому тайму она его заслуживала) и от ничейного результата в Сан-Себастьяне. Явно повезло «сине-гранатовым», которые оторвались от «Реал Сосьедада» на восемь очков, подобралась к мадридскому «Реалу» на расстояние одного балла и к «Жироне» на расстояние восьми очков. Завтра «сливочные» сыграют с «Райо Вальекано». А Захарян, кстати, так и остался в запасе в отчётном матче.

Кирилл Иванцов