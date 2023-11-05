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Чемпионат Испании. Ла Лига

Везёт тому, кого возят: «Барселона» чудом вырвала победу над «Реал Сосьедадом» без Захаряна

05 Ноября 2023 • 00:55 Комментировать (18)
Реал Сосьедад
0:1
Барселона

«Барселона» после чувствительного поражения в «эль класико» отправилась в гости к «Реал Сосьедаду». Арсен Захарян попал в число запасных команды из Сан-Себастьяна.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:1Барселона
  90'Араухо Рональд (0:1)
Ремиро АлехандроТраоре Амари 63' (Ариц Элустондо ( 63') Субельдия Игор  74'Ле Норман РобенМуньос АйхенБраис Мендес  49'Субименди Мартин  85'Мерино МикельБарренечеа Андер 79' (Чо Мохамед-Али ( 79') Кубо ТакефусаОярсабаль Микель 84' (Фернандес Карлос ( 84')
Запасные: Умар СадикЗахарян АрсенОдриосола АльвароУрко ГонсалесАрамбуру ДжонМарреро УнаиМарин ПаблоОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдКунде ЖюльИньиго Мартинес  60'Канселу Жоау 69' (Рафинья Диас ( 69') Бальде АлехандроГави  87'Гюндоган ИлкайЛопес Фермин 57' (Педри ( 57') Левандовски Роберт 57' (Торрес Ферран ( 57') Фелиш Жоау  49' 69' (Ямаль Ламин ( 69')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерАлонсо МаркосКристенсен АндреасРомеу Ориоль
04 ноября.

«Жирона» продолжает побеждать, давая мадридскому «Реалу» и «Барселоне» стимул к ней стремиться. «Сливочные», если выиграют в ночь с воскресенья на понедельник у «Райо Вальекано», сравняются с «Жироной» по набранным очкам. У «Барселоны» турнирная ситуация была похуже. Победа над «Реал Сосьедадом» поднимала бы её только на расстояние четырёх очков от первого места. Ибо не надо было в прошлом туре проигрывать «эль класико», ведя по ходу матча и пропуская на последних минутах.

«Реал Сосьедад» в предыдущем туре сыграл вничью с «Райо Вальекано», тоже пропустив в концовке. В таблице «бело-голубые» шли как раз следующими после «Барселоны», на пятом месте, отставая от «сине-гранатовых» на пять очков. Арсен Захарян вроде постепенно осваивается в новой команде. Среди недели он принял участие в матче 1/64 финала против «Буньоля» и избежал значимой травмы, хотя были опасения по этому поводу. Впрочем, против «Барселоны» Захарян попал не в основу, а в запас.

«Реал Сосьедад» серьёзно настроился на «блауграну» и вознамерились забить быстрый гол. Не прошло и половины минуты игры, как тер Штегену пришлось спасать свою команду в ближнем углу от удара Барренечеа. Вторая минута, третья – снова угрозы воротам «Барсы». Попытку Оярсабаля потащил тер Штеген, а Мерино не попал в створ после подачи углового.

В районе четверти часа игры Кубо на правой штанге замыкал прострел Барренечеа, однако тер Штеген и здесь выполнил свою работу, вновь защитил собственные ворота. Каталонцы должны быть очень благодарны своему голкиперу за то, что первый тайм закончился нулевой ничьей. По игре-то «Сосьедад» заслужил забить – причём и не один гол.

«Сине-гранатовые» гораздо больше выделялись на поле своей жёлтой формой, нежели какими-то футбольными действиями, достойными бренда «Барселоны». Перед перерывом гости провели несколько позиционных атак, и за неимением моментов Левандовски с Фелишем пытались заработать пенальти, на что судейская бригада не реагировала.  

Хави во втором тайме сделал четыре замены, нацеленные на улучшение действий в атаке. Педри (сыгравший впервые с лета после травмы), Торрес, Рафинья, Ямаль поначалу не привнесли в игру «сине-гранатовых» знаковых новых красок. Хотя удары пошли по воротам хозяев. Рафинья пробил издали близко к створу, Торрес поскользнулся и пальнул гораздо выше цели, ещё что-то было заблокировано.

«Реал Сосьедаду» всё-таки не хватило усилий для проломления дыры в корабле «Барсы». Тер Штеген не запустил в свои ворота удар Барренечеа. Со временем интенсивность созидательной игры «бело-голубых» упала и приблизилась вообще к нулю. Наверное, подустали они к концу тайма второго, как и первого.

И вот тут возник шанс для «Барселоны» вырвать победу в таком сложном матче. Даже не один шанс. Если удары Араухо и Гави Ремиро отразил, то с новым ударом Араухо головой после подачи Гюндогана поделать ничего не смог. Лайнсмен погорячился, подняв флажок. ВАР-ассистенты определили отсутствие офсайда у Араухо, которого действительно не было (0:1). Это было уже в компенсированное время.

«Барселона» чудом отскочила от поражения (косвенно – учитывая, что по первому тайму она его заслуживала) и от ничейного результата в Сан-Себастьяне. Явно повезло «сине-гранатовым», которые оторвались от «Реал Сосьедада» на восемь очков, подобралась к мадридскому «Реалу» на расстояние одного балла и к «Жироне» на расстояние восьми очков. Завтра «сливочные» сыграют с «Райо Вальекано». А Захарян, кстати, так и остался в запасе в отчётном матче.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад

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Комментарии (18)
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Рейтинг комментариев
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San13
05 Ноября 2023 в 01:04
Мляяяяя, вот это развязка. Отскочили, так отскочили.
Араухо, Гави, Гюндоган лучшие. Остальная команда уныло-ватное гамн.. За этого недоделка Ферана, я не понимаю как заплатили такие бабки, полный ноль.
Ну и еще к Мартинесу и Педри претензий не много.
Араухо конечно монстряка. И защищается лучше всех защитников и атакует лучше всех нападающих:)
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:09
Педри только вышел. а Мартинес косячит регулярно. как и Кунде, который сегодня устроил хороший выход один на один сопернику.
San13
05 Ноября 2023 в 01:16
Сегодня Мартинес на уровне сыграл, особенно на фоне Кунде. Как же Кунде меня задрал со своими передачами в борьбу и обрезами, прям сил уже нет)
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:17
по сравнению с Кунде сегодня действительно неплохо выглядел.
Шарипов Тахир
05 Ноября 2023 в 01:09
Раньше я говорил про деревянного Ромеу,сегодня к нему присоединился такой же Ферран !Ты прав!
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:10
Ферран никогда не отличался утончённой игрой. сегодня ещё и прицел у него сбился.
Шарипов Тахир
05 Ноября 2023 в 01:18
Да, у Феррана , думаю не более 10 процентов ударов летит в створ. Все больше по воробьям. Мне лично жаль, что Феликс перестал забивать. У меня даже надежда была, что он станет лучшим голеадором Барсы. Но что то не так идёт у него!
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:27
начало было многообещающим, как и у Конселу. сейчас они постухли, как и вся команда впрочем.
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:27
начало было многообещающим, как и у Конселу. сейчас они постухли, как и вся команда впрочем.
San13
05 Ноября 2023 в 01:12
За Ромео хоть не обидно, там 3 ляма заплатили и чуда от него никто не ждёт. А за это "чудо" аж 57 отдали, обидно.
Шарипов Тахир
05 Ноября 2023 в 01:22
Да, Ман Сити знатно впаривал Барсе игроков за недешево, кроме Феррана, также сплавили Э.Гарсию. И где этот игрок теперь
San13
05 Ноября 2023 в 01:32
Думаю Феран тоже отправится в том же направлении, в недалёком будущем. Если конечно его не прорвёт:)
Barcelona-Champions
05 Ноября 2023 в 02:04
Сливочные во многом благодаря своим отскокам, голам на 94 минуте выиграли не одну ЛЧ за последние 10 лет. Должно же хотя бы иногда фартить каталонцам)
Sparrow88
05 Ноября 2023 в 01:04
"подобралась к мадридскому «Реалу» на расстояние одного балла и к «Жироне» на расстояние восьми очков."
Ох уж эти редакторы... А так Барселону с неожиданной победой!
Шарипов Тахир
05 Ноября 2023 в 01:04
В прошлом матче в эль Классико Барселона не заслуживала поражения. Сегодня совершенно точно Сосьедад не заслужил поражения. Трудно уже подсчитать сколько матчей в этом году при совершенно безздарной и можно сказать провальной игре Барселоне удавалось спасать!
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:02
вот уж точно незаслуженная победа. Барса не показала НИЧЕГО хорошего. лучшим игроком у Барсы был Тер Штеген. ну и Араухо хорошо отыграл и спас команду от потери очков. Барса только в концовке усилила давление, и это принесло результат. а могло и не принести. сколько раз сосьедад не забил только из-за Тер Штегена?
San13
05 Ноября 2023 в 01:07
У Штегена там тоже кучка косяков набралась. Ну и в паре моментов выручил конечно.
pol-black
05 Ноября 2023 в 01:09
он хоть поспасал. ошибался при выносах - это факт.
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