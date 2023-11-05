Педри появился на поле впервые с лета

Полузащитник «Барселоны» Педри вернулся в строй после травмы.

20-летний игрок успел сыграть в двух матчах Ла Лиги на старте сезона, после чего угодил в лазарет c травмой подколенного сухожилия. На 57-й минуте сегодняшнего матча против «Реал Сосьедада» состоялось долгожданное возвращение хавбека – он заменил Роберта Левандовски. Для испанца это первый выход на поле с 20 августа.

На счету Педри 112 матчей за «Барселону» во всех турнирах с момента перехода из «Лас-Пальмаса». Молодой полузащитник отметился 17 забитыми мячами и восемью результативными передачами в составе «сине-гранатовых».