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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» ушла от поражения в матче с «Сельтой»

04 Ноября 2023 • 22:32 Комментировать
Сельта
1:1
Севилья
окончен

Давно не побеждавшие «Сельта» и «Севилья» пересеклись в 12-м туре чемпионата Испании. Йорген Ларсен в дебюте перебросил голкипера и ворота. Вскоре подача Яго Аспаса на голову Карла Старфельта стала  результативной. Снова экс-игрок «Рубина» был на острие, но пробил не лучшим образом в выгодной позиции. На 65-й минуте Ренато Тапия получил вторую желтую карточку. Но даже вдесятером «Сельта» могла забивать снова, Ларсен головой все же не попал в цель. Первые момент у гостей появились в концовке, после корнера Юссеф Эн-Несири головой пробил в перекладину. Вскоре Оскар Мингеса сыграл на перехвате, а Эн-Несири с подбора вколотил мяч в сетку - 1:1. Адриа Педроса мог вовсе вырвать победу - промах. На седьмой компенсированной минуте Хесус Навас привез пенальти, но судья после просмотра повторов передумал назначать 11-метровый.

1:1, «Сельта» третья с конца, «Севилья» - 14-я.

Протокол игры  
Сельта1:1Севилья
(1:0) Старфельт Карл22'  
  84'Эн-Несири Юссеф (1:1)
Гуаита ВисентеВаскес Кевин 59' (Перес Карлес ( 59') Старфельт КарлНуньес УнайСанчес МануэльМингеса ОскарСотело Хьюго 69' (Дотор Карлос ( 69') Тапия Ренато  45'  65'Бамба Джонатан 81' (Дувикас Анастасиос ( 81') Ларсен Йорген 81' (Серви Франко ( 81') Аспас Яго 69' (Пейнадо Франсиско ( 69')
Запасные: Альварес УгоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотВильяр ИванJavi RodriguezДомингес Карлос
Нюланд ЭрьянНавас ХесусБаде ЛуакГудель Неманья  80'Акунья Маркос 46' (Педроса Адриа ( 46') Соу Джибрил 46' (Лукебакио Доди ( 46') Сумаре Бубакари  28'Окампос ЛукасРакитич Иван  45'Торрес Оливер  65' 70' (Сусо Хесус ( 70') Диас Мариано 70' (Эн-Несири Юссеф ( 70'  90')
Запасные: Дмитрович МаркоНьянзу ТангиЛамела ЭрикСалас КикеГаттони ФедерикоХуанлу СанчесХордан ХоанМир Рафа
04 ноября. Стадион "Балаидос".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Севилья

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