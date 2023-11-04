«Севилья» ушла от поражения в матче с «Сельтой»

Давно не побеждавшие «Сельта» и «Севилья» пересеклись в 12-м туре чемпионата Испании. Йорген Ларсен в дебюте перебросил голкипера и ворота. Вскоре подача Яго Аспаса на голову Карла Старфельта стала результативной. Снова экс-игрок «Рубина» был на острие, но пробил не лучшим образом в выгодной позиции. На 65-й минуте Ренато Тапия получил вторую желтую карточку. Но даже вдесятером «Сельта» могла забивать снова, Ларсен головой все же не попал в цель. Первые момент у гостей появились в концовке, после корнера Юссеф Эн-Несири головой пробил в перекладину. Вскоре Оскар Мингеса сыграл на перехвате, а Эн-Несири с подбора вколотил мяч в сетку - 1:1. Адриа Педроса мог вовсе вырвать победу - промах. На седьмой компенсированной минуте Хесус Навас привез пенальти, но судья после просмотра повторов передумал назначать 11-метровый.

1:1, «Сельта» третья с конца, «Севилья» - 14-я.