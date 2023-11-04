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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» и «Барселона» огласили стартовые составы — Захарян остался в запасе

04 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 3.30 X 3.50 2 2.25
Через 0 ч. -3 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал Сосьедад» сыграет против «Барселоны». Российский полузащитник хозяев поля Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Реал Сосьедада»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Мартинес, Бальде, Кунде, Лопес Мартин, Гюндоган, Гави, Левандовски, Фелиш

Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад

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