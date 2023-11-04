Довбик – второй игрок Ла Лиги по показателю «гол+пас»

Украинский форвард «Жироны» Артём Довбик стал вторым игроком испанской Ла Лиги по показателю «гол+пас». В выездном матче против «Осасуны» украинец забил гол и оформил два ассиста. Теперь у нападающего шесть голов и четыре передачи в 12 матчах чемпионата Испании в этом сезоне, больше - только у звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема (10 голов и два ассиста).

Также, как сообщает Opta Sports, лишь троим игрокам из бывшего СССР удавалось набрать три результативных балла в матче Ла Лиги: Валерию Карпину, Александру Мостовому и Дмитрию Хохлову.

«Интер» интересуется украинским нападающим