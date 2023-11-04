«Бетис» уверенно одолел «Мальорку»

В 12-м туре Ла Лиги встретились любители ничейных результатов из «Бетиса» и «Мальорки». Вот только севильцы в последнее время чередовали такие матчи с победами, а противник - с поражениями. Сегодня перевес «огурцов» не вызывал сомнений. Виллиан Жозе открыл счет уже на седьмой минуте. Ведат Мурики, казалось отыгрался, но его гол отменили - офсайд был. На 45-й минуте Омар Маскарель подвел гостей, получив вторую желтую карточку. В середине второго тайма комбинацию «Бетиса» завершил Айосе Перес - 2:0.

«Бетис» с 29 очками поднялся на пятую строчку, островитяне остаются 16-ми.