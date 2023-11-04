«Бетис» уверенно одолел «Мальорку»

В 12-м туре Ла Лиги встретились любители ничейных результатов из «Бетиса» и «Мальорки». Вот только севильцы в последнее время чередовали такие матчи с победами, а противник - с поражениями. Сегодня перевес «огурцов» не вызывал сомнений. Виллиан Жозе открыл счет уже на седьмой минуте. Ведат Мурики, казалось отыгрался, но его гол отменили - офсайд был. На 45-й минуте Омар Маскарель подвел гостей, получив вторую желтую карточку. В середине второго тайма комбинацию «Бетиса» завершил Айосе Перес - 2:0.
«Бетис» с 29 очками поднялся на пятую строчку, островитяне остаются 16-ми.
Протокол игры
|(1:0) Виллиан Жозе7'
|(2:0) Перес Айосе65'
Браво Клаудио•Бельерин Эктор•Песселья Херман• 1'Риад Чади69' (Эззалзули Абде (69') •Миранда Хуан•Гидо Родригес•Рока Марк•Диао Ассане60' (Энрике Луис IX (60') •Иско Аларкон87' (Фекир Набиль (87') •Перес Айосе•Виллиан Жозе69' (Карвалью Вилльям (69')
Райкович Предраг•Вальент Мартин 16'46' (Дардер Серхи (46') •Раильо Антонио•Настасич Матия•Гонсалес Джованни60' (Родригес Даниэль I (60') •Коста Хауме•Санчес Антонио60' (Маффео Пабло (60') •Маскарель Омар 26'• 45'Саму Кошта•Ларин Кайл 35'69' (Ману Морланес (69') •Мурики Ведат82' (Пратс Абдон (82')
04 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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