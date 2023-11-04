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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» уверенно одолел «Мальорку»

04 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Бетис
2:0
Мальорка
окончен

В 12-м туре Ла Лиги встретились любители ничейных результатов из «Бетиса» и «Мальорки». Вот только севильцы в последнее время чередовали такие матчи с победами, а противник - с поражениями. Сегодня перевес «огурцов» не вызывал сомнений. Виллиан Жозе открыл счет уже на седьмой минуте. Ведат Мурики, казалось отыгрался, но его гол отменили - офсайд был. На 45-й минуте Омар Маскарель подвел гостей, получив вторую желтую карточку. В середине второго тайма комбинацию «Бетиса» завершил Айосе Перес - 2:0.

«Бетис» с 29 очками поднялся на пятую строчку, островитяне остаются 16-ми.

Протокол игры  
Бетис2:0Мальорка
(1:0) Виллиан Жозе7'  
(2:0) Перес Айосе65'  
Браво КлаудиоБельерин ЭкторПесселья Херман  1'Риад Чади 69' (Эззалзули Абде ( 69') Миранда ХуанГидо РодригесРока МаркДиао Ассане 60' (Энрике Луис IX ( 60') Иско Аларкон 87' (Фекир Набиль ( 87') Перес АйосеВиллиан Жозе 69' (Карвалью Вилльям ( 69')
Запасные: Алтимира СерхиИглесиас БорхаСабали ЮссуфАбнерСилва РуиРуибаль АйторГуардадо АндресРодри Родриго
Райкович ПредрагВальент Мартин  16' 46' (Дардер Серхи ( 46') Раильо АнтониоНастасич МатияГонсалес Джованни 60' (Родригес Даниэль I ( 60') Коста ХаумеСанчес Антонио 60' (Маффео Пабло ( 60') Маскарель Омар  26'  45'Саму КоштаЛарин Кайл  35' 69' (Ману Морланес ( 69') Мурики Ведат 82' (Пратс Абдон ( 82')
Запасные: Лато ТониКопете ХосеГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерДьедью АматКуэльяр Иван
04 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мальорка

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Бетис – Мальорка: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 4 ноября 2023 года
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