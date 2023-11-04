Мадридский «Реал» на данный момент не ведёт переговоры с французским нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

— Учитывая информацию, недавно опубликованную в СМИ, в которой высказываются предположения о переговорах между Мбаппе и нашим клубом, футбольный клуб «Реал» хотел бы заявить, что эта информация является ложной. Никаких переговоров с Мбаппе не было, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может пополнить состав «Реала» следующим летом на правах свободного агента.

Накануне появилась информация о том, сколько «Реал» готов платить звездному футболисту в случае заключения трудового договора.