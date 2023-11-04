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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» снова ушла в отрыв, забив 4 гола «Осасуне»

04 Ноября 2023 • 17:57 Комментировать
Осасуна
2:4
Жирона
окончен

«Жирона» не устаёт удивлять резвым стартом в Ла Лиге. В матче с «Осасуной» на выезде каталонцы добыли волевую победу. На 19-й минуте Артём Довбик вывел на голевой удар Ивана Мартина. Тут же Анте Будимир здорово сыграл на подборе и сравнял счет. Он же оформил дубль, здорово пробив головой. На 71-й минуте Довбик и сам забил, с близкого расстояния нанеся удар головой. А вскоре форвард ассистировал Виктору Цыганкову, вернувшемуся на поле после травмы. Точку поставил Алеш Гарсия ударом с лета - 4:2.

«Жирона» - снова единоличный лидер, отрыв от «Реала» составляет три очка. «Осасуна» - 11-я.

Протокол игры  
Осасуна2:4Жирона
  16'Мартин Иван (0:1)
(1:1) Будимир Анте25'  
(2:1) Будимир Анте55'  
  71'Довбик Артём (2:2)
  80'Цыганков Виктор (2:3)
  90'Гарсия Алеш (2:4)
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена Алехандро  41'Гарсия Давид IIIМохика ХоанТорро Лукас  87' 90' (Монкайола Хон ( 90') Гомес Мойсес 75' (Ибаньес Пабло ( 75') Авила Эсекьель  40' 75' (Гарсия Рубен ( 75') Орос Аймар 84' (Гарсия Рауль ( 84') Пенья Рубен 84' (Барха Энрике ( 84') Будимир Анте  51'
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБрашанац ДаркоАрнаис ХосеЭррандо ХорхеМуньос Икер
Гассанига ПаулоМартинес Арнау  72'Гарсия ЭрикБлинд ДэйлиКоуто Ян 70' (Цыганков Виктор ( 70') Гарсия АлешЭррера Янгель  85'Гутьеррес МигельМартин Иван 85' (Стуани Кристиан ( 85'  90') Довбик Артём 85' (Порту Кристиан ( 85') Савио III
Запасные: Кебе ИбрахимаХуанпе ХуанФуйдиас ТониФернандес ВалериСолис ДжонБернардо ЭспиносаТорре Пабло
04 ноября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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