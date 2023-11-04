«Жирона» снова ушла в отрыв, забив 4 гола «Осасуне»

«Жирона» не устаёт удивлять резвым стартом в Ла Лиге. В матче с «Осасуной» на выезде каталонцы добыли волевую победу. На 19-й минуте Артём Довбик вывел на голевой удар Ивана Мартина. Тут же Анте Будимир здорово сыграл на подборе и сравнял счет. Он же оформил дубль, здорово пробив головой. На 71-й минуте Довбик и сам забил, с близкого расстояния нанеся удар головой. А вскоре форвард ассистировал Виктору Цыганкову, вернувшемуся на поле после травмы. Точку поставил Алеш Гарсия ударом с лета - 4:2.

«Жирона» - снова единоличный лидер, отрыв от «Реала» составляет три очка. «Осасуна» - 11-я.