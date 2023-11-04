«Жирона» снова ушла в отрыв, забив 4 гола «Осасуне»

«Жирона» не устаёт удивлять резвым стартом в Ла Лиге. В матче с «Осасуной» на выезде каталонцы добыли волевую победу. На 19-й минуте Артём Довбик вывел на голевой удар Ивана Мартина. Тут же Анте Будимир здорово сыграл на подборе и сравнял счет. Он же оформил дубль, здорово пробив головой. На 71-й минуте Довбик и сам забил, с близкого расстояния нанеся удар головой. А вскоре форвард ассистировал Виктору Цыганкову, вернувшемуся на поле после травмы. Точку поставил Алеш Гарсия ударом с лета - 4:2.
«Жирона» - снова единоличный лидер, отрыв от «Реала» составляет три очка. «Осасуна» - 11-я.
Протокол игры
|16'Мартин Иван (0:1)
|(1:1) Будимир Анте25'
|(2:1) Будимир Анте55'
|71'Довбик Артём (2:2)
|80'Цыганков Виктор (2:3)
|90'Гарсия Алеш (2:4)
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро• 41'Гарсия Давид III•Мохика Хоан•Торро Лукас 87'90' (Монкайола Хон (90') •Гомес Мойсес75' (Ибаньес Пабло (75') •Авила Эсекьель 40'75' (Гарсия Рубен (75') •Орос Аймар84' (Гарсия Рауль (84') •Пенья Рубен84' (Барха Энрике (84') •Будимир Анте 51'
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау• 72'Гарсия Эрик•Блинд Дэйли•Коуто Ян70' (Цыганков Виктор (70') •Гарсия Алеш•Эррера Янгель• 85'Гутьеррес Мигель•Мартин Иван85' (Стуани Кристиан (85') • 90'Довбик Артём85' (Порту Кристиан (85') •Савио III
04 ноября. Стадион "Эль-Садар".
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