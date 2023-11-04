Мадридский «Реал» намерен подписать французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как утверждает Diario As со ссылкой на испанского журналиста Хосепа Педрерола, «сливочные» готовы предложить Мбаппе зарплату в размере 35 миллионов евро в год после вычета налогов. Сообщается, что на данный момент самый большой оклад в «Реале» у Давида Алабы, который получает по контракту почти 11 миллионов евро. Таким образом, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком команды, если подпишет контракт.

Отмечается, что нынешняя заработная плата нападающего в «ПСЖ» составляет 60 миллионов евро.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает в конце текущего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 180 миллионов евро.