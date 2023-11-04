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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер попал в заявку «Реала» на предстоящий матч Ла Лиги официально

04 Ноября 2023 • 16:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Райо Вальекано
1 1.30 X 6.00 2 11.00
05.11 23:00

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер полностью залечил свою травму и готов к дебюту за мадридский коллектив.

Пресс-служба «сливочных» опубликовала официальную заявку команды на предстоящий матч 12-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано». Среди 20 заявленных футболистов оказался и 18-летний Гюлер. Полностью список игроков выглядит следующим образом: Лунин, Кепа, Пиньейро (все — вратари), Карвахаль, Алаба, Начо, Васкес, Франсиско Гарсия, Рюдигер (все — защитники), Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Пас (все — полузащитники), Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим Диас (все — нападающие).  

Матч «Реал» - «Райо Вальекано» состоится завтра, 5 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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