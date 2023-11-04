Анчелотти рассказал, когда Себальос и Менди вернутся в строй

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии Дани Себальоса и Ферлана Менди в преддверии очередного тура чемпионата Испании.

«Себальос вернется к тренировкам на следующей неделе. У Менди не было травмы, только перегрузка, и я думаю, что он будет готов к матчу Лиги чемпионов с «Брагой», но его может подстраховать Камавинга», — приводит слова итальянского специалиста Madrid Universal.

В воскресенье, 5 ноября, «сливочные» проведут поединок 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано». Игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу». Матч должен будет стартовать в 23:00 по московскому времени.

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