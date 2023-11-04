Анчелотти: «Пока Беллингем не показывал никаких недостатков»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о полузащитнике команды Джуде Беллингеме, который является лучшим бомбардиром «сливочных» на данный момент.

«Есть ли у Беллингема недостатки? На данный момент он не показывал никаких недостатков. Ему не нужно совершенствоваться. Он проделывает отличную работу как с мячом, так и без него. У него очень хорошие физические данные», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В текущем сезоне 20-летний хавбек забил уже 13 голов и сделал три голевые передачи в 13 матчах с учетом всех турниров.

Контракт Беллингема с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро (3-е место во всем мире).