Анчелотти: «Реал» до конца будет бороться за чемпионство с «Барселоной» и «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

— В этом году борьба будет очень серьезной. Мы до конца будем бороться с «Барселоной» и «Атлетико». Посмотрим, что будет дальше с «Жироной». Мы будем до конца вести борьбу за чемпионство, — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

После 11 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 28 очков. На второй строчке располагается «Жирона», у которой столько же очков. Замыкает тройку лидеров «Атлетико», в копилке которого 25 зачетных баллов.

Завтра, 5 ноября, «сливочные» примут на своем поле «Райо Вальекано». Начало — в 23:00 по мск.