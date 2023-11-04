Анчелотти: «Родриго и Винисиус забьют больше, чем Беллингем и Хоселу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об атакующих игроках своей команды.

— Родриго и Винисиус забьют больше голов в этом сезоне, чем Беллингем и Хоселу. У меня нет никаких сомнений по этому поводу, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

На данный момент лучшим бомбардиром «Реала» является 20-летний Беллингем, на счету которого уже 13 забитых мячей в 14 матчах. Его ближайший преследователь — Хоселу, забивший 5 голов в 13 встречах. Стоит сказать, что Родриго и Винисиус на двоих забили всего 5 голов.

5 ноября «Реал» встретится с «Райо Вальекано» в 12-м туре чемпионата Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.