Анчелотти сообщил, что Гюлер готов сыграть с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Арды Гюлера.

«Он начал тренироваться с командой на этой неделе. Завтра он будет в составе. Постепенно у него будет появляться свои минуты. Арда Гюлер — атакующий игрок. Он может играть как полузащитник, центральный нападающий или правый вингер», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, 18-летний футболист пополнил состав «Реала» минувшим летом, однако пока не смог дебютировать за «сливочных» из-за травмы.

В воскресенье, 5 ноября, «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Старт поединка запланирован на 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.