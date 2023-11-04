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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рианчо: В Испании Захарян заново учится играть

04 Ноября 2023 • 15:07 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедада».

«В Испании он заново учится играть, потому что здесь совершенно другой футбол, другие скорости, требования. Сезон длинный, времени показать себя много», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

По мнению Рианчо, рано делать выводы о потенциале россиянина в Сан-Себастьяне, а о его игре можно будет судить только после прохождения полноценного тренировочного сбора.

Напомним, что в составе «Реал Сосьедада» Захарян провёл восемь матчей в рамках всех турниров, не отметившись результативными действиями.

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Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян ещё теги
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