Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин может уйти из «Реала» в другой испанский клуб

04 Ноября 2023 • 14:14 Комментировать

Украинский голкипер Андрей Лунин, который не попадает в стартовый состав мадридского «Реала», может трудоустроиться в другом испанском клубе. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован севильский «Бетис». Сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона, когда Лунин станет свободным агентом.

Андрей выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин провел два поединка, в которых пропустил один мяч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 16:00
Осасуна Осасуна
Жирона Жирона
2.70 3.40 2.75
Видео
04.11.23 в 18:15
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
1.99 3.30 4.40
Видео
04.11.23 в 20:30
Сельта Сельта
Севилья Севилья
2.25 3.40 3.40
Видео
04.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
3.10 3.30 2.46
Видео
05.11.23 в 16:00
Алавес Алавес
Альмерия Альмерия
1.87 3.65 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
15:07 · Испания. Ла Лига
Рианчо: В Испании Захарян заново учится играть
14:23 · Италия. Серия А
«Интер» интересуется украинским нападающим
14:14 · Испания. Ла Лига
Лунин может уйти из «Реала» в другой испанский клуб
13:36 · Германия. Бундеслига
«Реал» не хочет платить 50 миллионов за звезду «Баварии»
11:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кого Бензема считает лучшим молодым игроком мира
11:08 · Испания. Ла Лига
Месси: «Я мог вернуться в «Барселону»
09:53 · Испания. Ла Лига
Хави ответил, заслуженно ли Месси получил восьмой «Золотой мяч»
09:41 · Испания. Ла Лига
Симеоне высказал мнение о поражении «Атлетико»
09:22 · Испания. Ла Лига
Деку заявил, что конфликт Гюндогана в «Барселоне» решён
08:37 · Германия. Бундеслига
Месси выбрал лучшего молодого игрока мира - это не Беллингем
01:43 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом» слухи
00:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» неожиданно проиграл «Лас-Пальмасу»
00:26 · Испания. Ла Лига
Гюлер считает, что на 100% готов к дебюту в «Реале»
03 Ноября
23:38 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» может дебютировать в сборной Испании в ноябре
22:44 · Испания. Ла Лига
Верратти считает, что ему подошла бы «Барселона»
Все новости
Рекомендуем