Лунин может уйти из «Реала» в другой испанский клуб

Украинский голкипер Андрей Лунин, который не попадает в стартовый состав мадридского «Реала», может трудоустроиться в другом испанском клубе. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован севильский «Бетис». Сделка может быть оформлена по завершении нынешнего сезона, когда Лунин станет свободным агентом.

Андрей выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Лунин провел два поединка, в которых пропустил один мяч.