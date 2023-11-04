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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, кого Бензема считает лучшим молодым игроком мира

04 Ноября 2023 • 11:37 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо посредством социальных сетей раскрыл результаты голосования нападающего Карима Бензема за лучшего молодого футболиста мира.

На первую строчку форвард определил полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга. Вторым стал хавбек каталонской «Барселоны» Педри, а топ-3 замкнул еще один игрок «сливочных» Джуд Беллингем. Стоит отметить, что именно англичанин стал победителем в этой номинации.

Церемония вручения наград по итогам сезона состоялась 30 октября в Париже. Обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард Лионель Месси. Нападающий завоевал эту награду восьмой раз в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Эдуардо Камавинга
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