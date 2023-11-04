Месси: «Я мог вернуться в «Барселону»

Нападающий сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси высказался о несостоявшемся возвращении в каталонскую «Барселону».

«Я мог вернуться в «Барсу», однако этого не произошло. Думал о возвращении туда и завершении карьеры в сине-гранатовой форме. Но это невозможно», - передает слова 36-летнего форварда Lequipe.

Напомним, что Месси является воспитанником каталонского гранда. Цвета «Барселоны» аргентинец защищал с 2005 по 2021 год. За «сине-гранатовых» Лионель провел 778 поединков, в которых отметился 672 голами и 303 ассистами.

В начале текущей недели Месси выиграл восьмой «Золотой мяч».