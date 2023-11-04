Хави ответил, заслуженно ли Месси получил восьмой «Золотой мяч»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал результаты вручения «Золотого мяча». Престижную индивидуальную награду в восьмой раз выиграл аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Месси заслуженно получил «Золотой мяч». Он стал лучшим футболистом чемпионата мира – 2022. Лео – лучший игрок в истории. Я общался с ним, он сейчас очень счастлив», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в начале этой недели. По итогам голосования награду вручили Месси. Второе место занял норвежец Эрлинг Холанн, а тройку лучших замкнул француз Килиан Мбаппе.