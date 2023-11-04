Симеоне высказал мнение о поражении «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после поединка против «Лас-Пальмаса» в чемпионате Испании. «Матрасники» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Мои подопечные провели неплохой матч. В первой половине у нас было не так много моментов, но после перерыва ситуация в этом плане улучшилась. Соперник выбил нас из равновесия, забив два гола. «Лас-Пальмас» уже проводил в этом сезоне хорошие матчи, поэтому мы знали, что подобное может произойти», - цитирует аргентинского тренера AS.

По итогам 11 туров Ла Лиги мадридский клуб с 25 баллами занимает третье место в турнирной таблице.