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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри может сыграть против «Реал Сосьедад» после травмы впервые с августа: все повреждения футболиста в деталях

04 Ноября 2023 • 09:37 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
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Через 12 ч. 24 мин.

«Барселона» 4 ноября на выезде сыграет против «Реал Сосьедад». Молодое дарование каталонского клуба Педри отправится в Сан-Себастьян и, возможно, сыграет после долгого перерыва из-за травмы. Испанец сыграл только два матча в 18 играх «Барсы».

Хорошие новости для поклонников «Барселоны». Накануне стало известно, что полузащитник Педри попал в заявку на матч 12-го тура против «Реал Сосьедада» после более чем двухмесячного перерыва. В последнее время 20-летнего игрока часто мучают мышечные травмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» напомнит об этом, а читателям останется подумать, не является ли Педри «хрустальным мальчиком».

Травма мышцы левого квадрицепса: «Барселона» «Бавария» (14.09.2021)

История травм Педри начинается с матча группового этапа Лиги чемпионов 2021 года против «Баварии». Тогда футболист выбыл на две недели и пропустил три матча.

Травма четырёхглавой мышцы левого бедра: «Бенфика» – «Барселона» (29.09.2021)

Самая серьёзная мышечная травма Педри произошла во второй игре группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». У игрока рецидив после предыдущей травмы, что привело к трёхмесячному отсутствию и пропуску 23 матчей, включая игры сборной Испании.

Надрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги: «Барселона» «Айнтрахт» Франкфурт (15.04.2022)

Испанский полузащитник получил свою третью мышечную травму в качестве игрока «Барселоны» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» из Франкфурта. Он отсутствовал более двух месяцев и пропустил восемь игр с каталонским клубом и шесть с Испанией, включая финальную стадию Лиги наций.

Травма прямой мышцы правого бедра: «Барселона» «Манчестер Юнайтед» (16.02.2023)

Педри получил травму в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» и выбыл из игры на два месяца. Всего он пропустил 11 игр.

Мышечный дискомфорт: «Эспаньол» «Барселона» (14.05.2023)

Полузащитник получил травму в прошлогоднем дерби против «Эспаньола», однако клуб не сообщил подробностей о его физических проблемах. Он отсутствовал месяц и не сыграл последние четыре игры сезона.

Травма прямой мышцы правого бедра на тренировке (24.08.2023)

Последняя мышечная травма Педри была получена на тренировке перед матчем лиги против «Вильярреала». Он выбыл из игры на два месяца и неделю, пропустив в общей сложности 12 игр.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Ла Лига Примера Педри ещё теги

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