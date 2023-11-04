Деку заявил, что конфликт Гюндогана в «Барселоне» решён

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку высказался о конфликтной ситуации, которая произошла между клубом и полузащитником Илкаем Гюндоганом.

«Ситуация с Гюндоганом была решена в раздевалке. Сейчас все хорошо. Никаких проблем», - приводятся слова функционера в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что Илкай перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» минувшим летом в статусе свободного агента. Гюндоган подписал с каталонским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний полузащитник провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.