«Атлетико» неожиданно проиграл «Лас-Пальмасу»

12-й тур Ла Лиги отрывали «Лас-Пальмас» и «Атлетико». У мадридцев был шанс продлить серию побед и догнать пару лидеров. Родриго Рикельме создал первый момент после проникающего паса Антуана Гризманна, но голкипер ногой отразил удар. Сразу после перерыва Кирьян Родригес был первым на подборе мяча и с 20 метров пульнул в левый угол ворот - гол. В ответ новая угроза от Рикельме, но на сей раз вратарь перевел мяч в штангу. Очередной шанс Родриго, но мяч полетел мимо. Вскоре Мунир эль-Хаддади перехватил мяч и создал момент Бенито, который вколотил мяч в ближний угол - 2:0. Рикельме вернул интригу прострелом на линию вратарской, и Альваро Мората не мог промахнуться. Мората перед финальным свистком с острого угла пульнул в перекладину.

«Атлетико» остается на третьей строчке, новички делят седьмое место.