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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» неожиданно проиграл «Лас-Пальмасу»

04 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Лас-Пальмас
2:1
Атлетико М

12-й тур Ла Лиги отрывали «Лас-Пальмас» и «Атлетико». У мадридцев был шанс продлить серию побед и догнать пару лидеров. Родриго Рикельме создал первый момент после проникающего паса Антуана Гризманна, но голкипер ногой отразил удар. Сразу после перерыва Кирьян Родригес был первым на подборе мяча и с 20 метров пульнул в левый угол ворот - гол. В ответ новая угроза от Рикельме, но на сей раз вратарь перевел мяч в штангу. Очередной шанс Родриго, но мяч полетел мимо. Вскоре Мунир эль-Хаддади перехватил мяч и создал момент Бенито, который вколотил мяч в ближний угол - 2:0. Рикельме вернул интригу прострелом на линию вратарской, и Альваро Мората не мог промахнуться. Мората перед финальным свистком с острого угла пульнул в перекладину.

«Атлетико» остается на третьей строчке, новички делят седьмое место.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:1Атлетико М
(1:0) Родригес Кирьян51'  
(2:0) Бенито Рамирес75'  
  83'Мората Альваро (2:1)
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона СерхиПарк Марвин 70' (Луаодис Энзо ( 70') Муньос ХавиПерроне Максимо 70' (Араухо Хулиан ( 70') Родригес КирьянМолейро Альберто 63' (Бенито Рамирес ( 63') Мунир Эль-Хаддади 84' (Каба Сори ( 84')
Запасные: Кардона МаркЭррера КристианСинкгравен ДэйлиАарон ЭскандельКурбело ЭрикХерцог ХуанмаМфулу ОменукеГоррин Алехандро
Облак ЯнСавич СтефанВитсель Аксель 65' (Хименес Хосе ( 65'  90') Эрмосо МариоМолина Науэль 76' (Галан Хави ( 76') Де Пауль Родриго  62' 66' (Ньигес Сауль ( 66') Коке Хорхе 60' (Льоренте Маркос ( 60') Ривас Пабло БарриосРикельме РодригоГризманн Антуан 60' (Корреа Анхель ( 60') Мората Альваро
Запасные: Аспиликуэта СесарСёюнджю ЧагларГомис Антонио
03 ноября. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лас-Пальмас

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