Гюлер считает, что на 100% готов к дебюту в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер надеется дебютировать в ближайшее время.

18-летний футболист пополнил ряды «сливочных» в июле, но из-за травм до сих пор не провёл ни одного официального матча за команду Карло Анчелотти. Как сообщает журналист Марио Кортехана, долгожданный дебют турецкого игрока должен состояться в скором времени. Гюлер считает, что набрал оптимальную форму и на 100% готов к выходу на поле – теперь всё зависит от решения Анчелотти.

5 октября мадридский гранд примет на своём поле «Райо Вальекано» в рамках Ла Лиги.

Арда Гюлер перешёл в «Реал» из турецкого «Фенербахче» за 20 млн евро.