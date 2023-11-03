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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» может дебютировать в сборной Испании в ноябре

03 Ноября 2023 • 23:38 Комментировать
Кипр
...
Испания
16.11 20:00

Футболист «Барселоны» Фермин Лопес готовится к приглашению в сборную Испании.

20-летний хавбек только в текущем сезоне дебютировал за первую команду «сине-гранатовых», но сходу сумел впечатлить рулевого Хави Эрнандеса и всю футбольную общественность. В октябре Лопес впервые сыграл за молодёжную сборную Испании, а уже в текущем месяце, как информирует Sport, должен быть вызван в ряды главной национальной команды.

16 ноября испанцы сыграют на выезде против сборной Кипра, а тремя днями позднее примут в родных стенах соперников из Грузии.

Фермин Лопес принял участие в девяти матчах «Барселоны», отметившись двумя голами и одним ассистом.

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Барселона Сборная Испании Фермин Лопес ещё теги

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