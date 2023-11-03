Верратти считает, что ему подошла бы «Барселона»

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти вспомнил, как мог оказаться в «Барселоне».

В прошедшее трансферное окно итальянец покинул «Пари Сен-Жермен» ради переезда в Катар. Хавбек мог уехать из Парижа гораздо раньше – в 2017 году, когда в его подписании была заинтересована «Барселона». Известно, что сам Верратти был готов к переходу, однако руководство парижан заблокировало сделку.

«Философия «Барселоны» соответствует моему видению футбола. На мой взгляд, на тот момент в команде выступал лучший полузащитник всех времён – Андрес Иньеста», – приводит Football Italia слова 30-летнего игрока.