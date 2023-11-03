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Верратти считает, что ему подошла бы «Барселона»

03 Ноября 2023 • 22:44 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 3.30 X 3.50 2 2.25
Через 22 ч. 21 мин.

Полузащитник «Аль-Араби» Марко Верратти вспомнил, как мог оказаться в «Барселоне».

В прошедшее трансферное окно итальянец покинул «Пари Сен-Жермен» ради переезда в Катар. Хавбек мог уехать из Парижа гораздо раньше – в 2017 году, когда в его подписании была заинтересована «Барселона». Известно, что сам Верратти был готов к переходу, однако руководство парижан заблокировало сделку.

«Философия «Барселоны» соответствует моему видению футбола. На мой взгляд, на тот момент в команде выступал лучший полузащитник всех времён – Андрес Иньеста», – приводит Football Italia слова 30-летнего игрока.

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Барселона ПСЖ Марко Верратти Аль-Араби Доха ещё теги

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