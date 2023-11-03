Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

03 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать
Лас-Пальмас
2:0
Атлетико М
1 1.63 X 3.05 2 9.00
2-й тайм

В рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Лас-Пальмас» играет против «Атлетико».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:0Атлетико М
(1:0) Родригес Кирьян51' 
(2:0) Бенито Рамирес75' 
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол МикаКардона СерхиПарк Марвин 70' (Луаодис Энзо ( 70') Муньос ХавиПерроне Максимо 70' (Араухо Хулиан ( 70') Родригес КирьянМолейро Альберто 63' (Бенито Рамирес ( 63') Мунир Эль-Хаддади
Запасные: Кардона МаркЭррера КристианСинкгравен ДэйлиАарон ЭскандельКурбело ЭрикКаба СориХерцог ХуанмаМфулу ОменукеГоррин Алехандро
Облак ЯнСавич СтефанВитсель Аксель 65' (Хименес Хосе ( 65') Эрмосо МариоМолина Науэль 76' (Галан Хави ( 76') Де Пауль Родриго  62' 66' (Ньигес Сауль ( 66') Коке Хорхе 60' (Льоренте Маркос ( 60') Ривас Пабло БарриосРикельме РодригоГризманн Антуан 60' (Корреа Анхель ( 60') Мората Альваро
Запасные: Аспиликуэта СесарСёюнджю ЧагларГомис Антонио
03 ноября. Стадион "Гран Канария".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лас-Пальмас

Новости по матчу

22:15
Мората и Гризман – на острие атаки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»
09:06
Лас-Пальмас – Атлетико Мадрид: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 3 ноября 2023 года
02:02
Лас-Пальмас - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22:27
Клуб МЛС нацелился на Морату
22:36
Симеоне согласится на сокращение зарплаты по новому контракту с «Атлетико»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
84 мин
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетико М Атлетико М
2
0
4.50 3.65 1.87
Видео
04.11.23 в 16:00
Осасуна Осасуна
Жирона Жирона
2.70 3.40 2.75
Видео
04.11.23 в 18:15
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
1.99 3.30 4.40
Видео
04.11.23 в 20:30
Сельта Сельта
Севилья Севилья
2.25 3.40 3.40
Видео
04.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
3.10 3.30 2.46
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
00:26 · Испания. Ла Лига
Гюлер считает, что на 100% готов к дебюту в «Реале»
03 Ноября
23:38 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» может дебютировать в сборной Испании в ноябре
22:44 · Испания. Ла Лига
Верратти считает, что ему подошла бы «Барселона»
22:42 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отложить регистрацию Гави и Витора Роке
22:15 · Испания. Ла Лига
Мората и Гризман – на острие атаки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»
22:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена подписать недорогого опорника в январе
21:19 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Агентов часто интересуют деньги, а не карьера футболиста»
20:45 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после международного перерыва
18:55 · Испания. Ла Лига
​«Вечный сон на «Камп Ноу» - «Барселона» предоставляет новую услугу болельщикам
18:52 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «С Захаряном переписываемся почти каждый день»
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Кркич: «Фати принял правильное решение, отправившись в «Брайтон»
17:40 · Испания. Ла Лига
​Бывший голкипер «Реала»: «Следующим летом Мбаппе точно наденет футболку «Реала»
14:04 · Испания. Ла Лига
Захарян сможет сыграть с «Барселоной»
13:48 · Испания. Ла Лига
Гюндоган может уйти из «Барселоны» - назван претендент на игрока
Все новости
Рекомендуем