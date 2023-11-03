«Лас-Пальмас» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках 12-го тура чемпионата Испании по футболу «Лас-Пальмас» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лас-Пальмас - Атлетико М
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Родригес Кирьян51'
|(2:0) Бенито Рамирес75'
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин70' (Луаодис Энзо (70') •Муньос Хави•Перроне Максимо70' (Араухо Хулиан (70') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто63' (Бенито Рамирес (63') •Мунир Эль-Хаддади
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель65' (Хименес Хосе (65') •Эрмосо Марио•Молина Науэль76' (Галан Хави (76') •Де Пауль Родриго 62'66' (Ньигес Сауль (66') •Коке Хорхе60' (Льоренте Маркос (60') •Ривас Пабло Барриос•Рикельме Родриго•Гризманн Антуан60' (Корреа Анхель (60') •Мората Альваро
Запасные: Аспиликуэта Сесар•Сёюнджю Чаглар•Гомис Антонио
03 ноября. Стадион "Гран Канария".
Бан пользователя