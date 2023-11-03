«Барселона» может отложить регистрацию Гави и Витора Роке

«Барселона» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

Изначально в каталонском клубе считали приоритетным вопросом регистрацию контрактов Гави и Витора Роке, что должно было произойти в январе, однако, судя по всему, ситуация может измениться. По сведениям Sport, руководство «Барселоны» может сосредоточиться на подписании нового полузащитника, чтобы повысить шансы на успех в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что действующий контракт Гави рассчитан до 2026 года. Витор Роке был куплен грандом Ла Лиги у бразильского «Атлетико Паранаэнсе», но его регистрацию пришлось отложить из-за ограничений ФФП.