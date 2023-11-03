Мората и Гризман – на острие атаки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»

В эту пятницу открывается новый, 12-й тур испанской Ла Лиги. В стартовом матче встретятся «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». «Матрасники» за час до игры назвали стартовый состав команды:

Облак, Рикельме, Эрмосо, Витсель, Савич, Молина, де Пауль, Коке, Барриос, Гризманн, Мората.

Напомним, что прямо сейчас «Атлетико» идёт на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Испании. В активе команды – 25 набранных очков после 10 встреч.

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