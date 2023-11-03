«Барселона» намерена подписать недорогого опорника в январе

«Барселона» занимается поисками усиления на позицию опорного полузащитника.

Минувшим летом на замену Серхио Бускетсу был подписан Ориоль Ромеу, также ряды «сине-гранатовых» пополнил Илкай Гюндоган, признававшийся, что готов играть в опорной зоне. Тем не менее, по информации журналиста Тони Хуанмарти, уже в январе «Барселона» попробует подписать нового игрока на позицию «шестого номера». В каталонском клубе надеются найти достойный и недорогой вариант, чтобы уложиться в рамки финансового фэйр-плей.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртую строчку в Ла Лиги, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на четыре очка.