Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена подписать недорогого опорника в январе

03 Ноября 2023 • 22:07 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
1 3.30 X 3.50 2 2.25
04.11 23:00

«Барселона» занимается поисками усиления на позицию опорного полузащитника.

Минувшим летом на замену Серхио Бускетсу был подписан Ориоль Ромеу, также ряды «сине-гранатовых» пополнил Илкай Гюндоган, признававшийся, что готов играть в опорной зоне. Тем не менее, по информации журналиста Тони Хуанмарти, уже в январе «Барселона» попробует подписать нового игрока на позицию «шестого номера». В каталонском клубе надеются найти достойный и недорогой вариант, чтобы уложиться в рамки финансового фэйр-плей.

На данный момент «Барселона» занимает четвёртую строчку в Ла Лиги, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - зима 2024

Новости по матчу

22:26
Реал Сосьедад — Барселона: прогноз и ставка на точный счёт матча чемпионата Испании — 4 ноября 2023
22:25
«Барселона» может отложить регистрацию Гави и Витора Роке
19:36
«Реал Сосьедад» - «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle
14:04
Захарян сможет сыграть с «Барселоной»
16:12
Гафин: Захарян сказал, что атмосфера в финале Кубка России была интереснее, чем в Лиге чемпионов
22:53
Жена Гюндогана отреагировала на слухи о недовольстве игрока «Барселоной»
01:14
Биссума: «Сказал Педри, что он станет одним из лучших полузащитников в мире»
23:11
Венгер признался, что мог поработать в «Барселоне» и «Реале»
22:19
«Жирона» может вернуть Ромеу из «Барселоны»
21:38
«Барселона» претендует на форварда, оценённого в 40 млн евро
21:19
В «Барселоне» приняли решение по Левандовски
18:22
Во France Football ответили, может ли Захарян попасть в число номинантов на «Золотой мяч»
15:21
Месси хочет работать в «Барселоне» 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.11.23 в 23:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Атлетико М Атлетико М
4.50 3.65 1.87
Видео
04.11.23 в 16:00
Осасуна Осасуна
Жирона Жирона
2.70 3.40 2.75
Видео
04.11.23 в 18:15
Бетис Бетис
Мальорка Мальорка
1.99 3.30 4.40
Видео
04.11.23 в 20:30
Сельта Сельта
Севилья Севилья
2.25 3.40 3.40
Видео
04.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Барселона Барселона
3.10 3.30 2.46
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отложить регистрацию Гави и Витора Роке
22:15 · Испания. Ла Лига
Мората и Гризман – на острие атаки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»
22:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена подписать недорогого опорника в январе
21:19 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Агентов часто интересуют деньги, а не карьера футболиста»
20:45 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг, вероятно, вернётся на поле после международного перерыва
18:55 · Испания. Ла Лига
​«Вечный сон на «Камп Ноу» - «Барселона» предоставляет новую услугу болельщикам
18:52 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «С Захаряном переписываемся почти каждый день»
18:21 · Англия. Премьер-лига
​Кркич: «Фати принял правильное решение, отправившись в «Брайтон»
17:40 · Испания. Ла Лига
​Бывший голкипер «Реала»: «Следующим летом Мбаппе точно наденет футболку «Реала»
14:04 · Испания. Ла Лига
Захарян сможет сыграть с «Барселоной»
13:48 · Испания. Ла Лига
Гюндоган может уйти из «Барселоны» - назван претендент на игрока
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет купить топ-футболиста «Челси»
08:52 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал итоговое место Гризманна в номинации на «Золотой мяч»
02 Ноября
23:51 · Испания. Кубок
«Гранаде» грозит исключение из Кубка Испании
21:20 · Испания. Ла Лига
Родриго поделился эмоциями от продления контракта с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем